Gaeta.it - La Diocesi di Latina organizza un convegno per discutere lo sfruttamento dei lavoratori agricoli

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Un incontro significativo si svolgerà lunedì 11 novembre alle 17 presso la curia vescovile di, volto a esplorare le problematiche attuali nel settore agro-alimentare. Il, intitolato “Quale lavoro per un settore agro-alimentare che cambia”, è promosso dalladie punta a formare le coscienze su un tema di grande rilevanza: lodei, soprattutto in ambito agricolo. Laintende così sensibilizzare la comunità su una realtà sociale urgente, offrendo spunti di riflessione e azioni concrete.Un tema attuale e crucialeIl tema dellolavorativo ha assunto una drammatica attualità, soprattutto in seguito a fatti recenti che hanno messo in luce la vulnerabilità di molti, in particolare nei settori più marginali come l’agricoltura.