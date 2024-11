Kraven – Il Cacciatore potrebbe essere il film più lungo dell’universo Marvel Sony

Leggi l'articolo completo su Cinefilos.it

– IlilpiùCon l’avvicinarsi della fine dell’anno, manca solo un altro grandetratto da un fumetto,– IldellaPictures, che arriverà nelle sale il 13 dicembre.Lo scoop Daniel Richtman riporta che ilavrà una durata di 1 ora e 59 minuti. Se la notizia è esatta,sarebbe ilSSU piùin assoluto, subito dopo Madame Web, che dura 1 ora e 56 minuti.Sembra che ci sia un po’ più di attesa per quest’ultimo spin-off di Spider-Man, se non altro perché il rating Rfornire qualche brivido viscerale. Le prime proiezioni in anteprima non avranno luogo prima di qualche settimana, ma per quello che vale, Richtman ha sentito dire cheè “ok. meglio di Venom 3”.I primi 8 minuti delsono stati proiettati di recente durante il New York Comic-Con e la sequenza mostravache perseguitava e uccideva diversi nemici in una prigione.