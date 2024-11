Ilgiorno.it - Emancipazione femminile e arte. Serata su Artemisia Gentileschi

Sono “Donne indimenticabili“ che hanno lasciato il segno nel mondo della cultura, superando stereotipi e lottando – con le “armi“ dell’intelletto e del talento – per avere la possibilità di esprimere le proprie qualità. Nasce con l’intento di celebrare straordinarie figure della storia recente la rassegna della Casa della Poesia di Monza in scena, da fine ottobre fino al 29 novembre, ai Musei Civici monzesi. Se il 26 ottobre si è omaggiata Aurelia Josz, fondatrice al Parco di Monza della prima scuola agrariain Italia, questo venerdì sarà la volta di un’altra donna simbolo:misia. A partire dalle 18, le voci recitanti di Raffaella Fossati, Silvia Messa e Antonetta Carrabs (per testi di Antonetta Carrabs, presidente della Casa della Poesia), illustreranno la vita e gli aneddoti più significativi riguardanti la grande pittrice del ‘600 italiano, accompagnati da sessioni musicali al violino di Miriam Fiorendi.