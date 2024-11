Cinema | Desiré storia di formazione emotiva girata a Nisida

Leggi l'articolo completo su Ildenaro.it

Arriva neidal 14 novembre, lungometraggio d’esordio di Mario Vezza, premiato come miglior film ad Alice nella Città – Panorama Italia, sezione autonoma e parallela della Festa deldi Roma dedicata alle giovani generazioni. Ambientato tra le strade di Napoli e l’istituto di pena minorile di, il film racconta ladi una sedicenne di origini senegalesi che vive alla giornata, senza passioni, né amici. Arrestata perché si trova al momento sbagliato nel posto sbagliato, viene portata in un penitenziario dove inizia un lento percorso di crescita identitaria che non credeva possibile. Protagonista è la giovane esordiente Nassiratou Zanre, affiancata da Enrico Lo Verso (Baaria, Il ladro di bambini) e Antonella Stefanucci (Io non ho paura, Vita segreta di Maria Capasso), insieme a Tonia De Micco (Amleto è mio fratello, Tenebra), Brunella Cacciuni (Piano Piano, In fila per due), Giuseppe Auriemma, Annachiara Canario, Giuliana Zannelli e Sara D’Ambrosio.