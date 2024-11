Romadailynews.it - Cina: MOC, desidera promuovere legami economici solidi, sostenibili con USA

Pechino, 07 nov – (Xinhua) – Lae’ desiderosa di rafforzare la comunicazione, espandere la cooperazione e risolvere le divergenze con gli Stati Uniti per uno sviluppo stabile, solido e sostenibile delle relazioni economiche e commerciali bilaterali, ha dichiarato oggi un portavoce del ministero del Commercio (MOC). Il portavoce He Yongqian ha formulato queste osservazioni durante una conferenza stampa in risposta a una domanda sulla possibilita’ che gli Stati Uniti continuino a imporre ulteriori dazi allae sulle restrizioni imposte dagli Stati Uniti al settore high-tech cinese. In base al principio del rispetto reciproco, della coesistenza pacifica e della cooperazione reciprocamente vantaggiosa, lae’ desiderosa di lavorare con gli Stati Uniti e di portare maggiori benefici a entrambi i Paesi e al resto del mondo, ha dichiarato He.