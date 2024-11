Secoloditalia.it - Aumento del traffico aereo, una grande sfida alla sostenibilità negli aeroporti italiani

ultimi anni, ilin Italia è cresciuto in maniera significativa. Tra il 2022 e il 2023, si è registrato undel 20% nel numero di passeggeri, con oltre 32 milioni di viaggiatori in più rispetto al periodo precedente. Un dato che evidenzia anche undel 2% rispetto ai livelli pre-pandemia, confermando come il settore sia tornato a pieno regime, offrendo vantaggi in termini di mobilità e sviluppo economico per le comunità circostanti. Tuttavia, a fronte della crescita dei passeggeri, il trasporto merci è rimasto sostanzialmente stabile, delineando una crescita più focalizzata sulpasseggeri. Con hub internazionali come Roma Fiumicino e Milano Malpensa, che hanno servito rispettivamente oltre 40 e 25 milioni di passeggeri nel 2023, l’Italia si afferma come punto cruciale per i collegamenti tra Europa e resto del mondo.