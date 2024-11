Ilgiorno.it - Area Cambiaghi. Panchine e concerti nel vecchio parcheggio

Per la riapertura di piazzaci sarà da attendere ancora un po’. Ma al termine dei lavori, previsti ora ad inizio dicembre, si potrà godere di uno spazio rinnovato con più verde (nell’di ingresso, corrispondente a via Colombo),, e una pavimentazione finalmente omogenea e senza pericoli per i passanti. Il cantiere è ormai alla fase finale (l’80% dei lavori è stato portato a termine), in cui si provvederà alla posa della nuova pavimentazione in asfalto stampato. In tutto lo slittamento della riapertura sarà dunque di due mesi, per un cantiere iniziato il 26 giugno scorso e che sarebbe dovuto terminare a fine settembre, dopo che la giunta è riuscita a febbraio ad ottenere la proprietà della piazza risolvendo un contratto complesso con la società Edilcentro, ora rimasta proprietaria (in concessione) solo delinterrato e del tratto più periferico dell’attualmente transennato.