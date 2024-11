Gaeta.it - Arcane: la serie animata che ha ridefinito il genere sta per tornare su Netflix

Leggi l'articolo completo su Gaeta.it

Facebook WhatsAppTwitter Con un mix di attesa e entusiasmo, i fan di League of Legends possono prepararsi per il ritorno di, l’operache ha lasciato il segno nel panorama televisivo. Dopo tre anni di sviluppo, la seconda stagione sarà disponibile sudal 9 novembre. Questo attesissimo capitolo segnerà la conclusione di un viaggio emozionante che ha portato alla ribalta una narrazione coinvolgente e una qualità visiva senza precedenti. Creato da Riot Games in collaborazione con Fortiche Production,non solo ha catturato l’attenzione degli appassionati, ma ha anche elevato gli standard dell’animazione moderna.Un investimento senza precedenti nel settore dell’animazioneRiot Games ha fatto un investimento record nella produzione e promozione di, spendendo circa 250 milioni di dollari per le prime due stagioni.