Ilgiorno.it - Una via per Ramelli e Pedenovi: "Monito alle nuove generazioni"

Sesto San Giovanni, ormai sempre più ex Stalingrado d’Italia, avrà un luogo pubblico dedicato a Sergio(nella foto). Lo ha deciso ieri pomeriggio la Giunta, accogliendo la proposta avanzata dal circolo sestese Il Tricolore in commissione Toponomastica. "Lo apprendiamo con grande soddisfazione. Sesto avrà un luogo pubblico dedicato ai caduti degli anni di piombo Sergioed Enrico, così come speriamo che in un prossimo futuro possa avere un giardino dedicato ai caduti riformisti delleBr Marco Biagi e Massimo D’Antona, come da noi altresì richiesto - commenta il circolo cittadino -. Stiamo proseguendo la nostra campagna di valorizzazione della memoria recente, per dare alla città una nuova identità che sia daper le". In città già nei giorni scorsi era esplosa la contrarietà: Michele Foggetta di Avs aveva bocciato senza appello l’idea del circolo e avanzato la controproposta di intitolare una piazza o una via a tutte le vittime del terrorismo, nero e rosso.