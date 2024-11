Liberoquotidiano.it - Real-Milan, la ridicola sceneggiata di Vinicius: e vuole il Pallone d'Oro? | Video

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Tra i motivi per i quali ild'è finito nelle mani di Rodri e non di, forse, potrebbe esserci anche la spiccata tendenza del brasiliano ad avere una certa “teatralità” in campo nei contrasti di gioco. Il che lo ha portato spesso ad offrire ridicole simulazioni ben poco sportive. E nella serata nerissima del Bernabeu, dove ilha passeggiato 3-1, l'attaccante di Carlo Ancelotti non ne ha imbeccata una. Ha favorito il gol del 2-1 di Morata con una mancata pressione a inizio azione, ha fallito alcune occasioni da gol e si esibito in una “bicicletta” nei confronti di Emerson Royal, perdendo però in malo modo la sfera. Come se non bastasse, però, ecco la genialata, detta in modo assolutamente sarcastico: Mike Maignan, nel tentativo di recuperare uncon le mani per battere velocemente un calcio di punizione, sfruttando lo smarcamento sulla destra di Emerson Royal, toccain maniera del tutto involontaria sulla caviglia destra, anche perché questi si era avvicinato per cercare di ritardare la ripresa del gioco.