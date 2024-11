Lanazione.it - Meeting Lions Club Poggio a Caiano Carmignano Medicei: 40 anni di impegno solidale

Prato, 6 novembre 2024 – Il, noto promotore di iniziative solidali a sostegno della comunità locale, ha celebrato il suo 40°versario con un ospite d’onore: il governatore distrettuale Francesco Cottini. Una serata speciale che ha visto il sodalizio non solo ricordare la propria storia, ma anche proiettarsi verso il futuro, con uno sguardo rinnovato e dinamico sotto la guida del presidente Raffaele Scalise. Scalise, alla guida di unin continua evoluzione, ha accolto ben otto nuovi soci nell'ultimo anno, dimostrando come ilsia un punto di riferimento in crescita per chi desidera mettere le proprie competenze al servizio del bene comune.: 40diIlvalorizza ogni socio, rendendolo protagonista degli eventi conviviali e puntando sulle diverse professionalità presenti.