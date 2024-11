Cultweb.it - L’influenza australiana colpisce il cervello? La risposta dell’esperto

C’è grande preoccupazione per la cosiddetta influenzache in questo momento sta colpendo moltissime persone in Italia. Soprattutto per i sintomi che andrebbero a colpire in particolare il, provocando encefaliti, nello scenario peggiore, e quella che gli esperti chiamano nebbia mentale. Pur non essendo la variante dominante stagionale (per quella dovremo attendere), l’attenzione è comunque altissima. Secondo il dottor Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell’IRCCS Ospedale Galeazzi e professore di Igiene all’Università degli Studi di Milano, però, i sintomi influenzali di tipo neurologico non sono frequenti. Sì, possono esserci anche a livello molto intenso, ma senza coinvolgimento dell’encefalo. Da cosa dipendono allora i casi di encefalite legati a infezione da H3N2? Per Pregliasco dalla combinazione di alcuni meccanismi.