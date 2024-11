Bergamonews.it - Le parole che curano: al via la terza edizione tra Bergamo e Treviglio

Leggi tutto su Bergamonews.it

Apre giovedì 7 novembre la nuovadella rassegna letteraria “Leche”, organizzata dal Centro Fo.R.Me. della cooperativa Ruah con la collaborazione della Fondazione Mons. Portaluppi e il patrocinio di Fondazione Cariplo. Sarà Ferruccio Pastore, autore di “Migramorfosi. Apertura o declino”, il primo ospite del ciclo d’incontri. In dialogo con gli antropologi Alice Bellagamba e Bruno Riccio, moderato da Raul Zecca Castel, si affronterà la questione migratoria nel nostro Paese. L’appuntamento è presso la sede del Centro Fo.R.Me. nell’ex centrale di Daste e Spalenga a, alle 18.30. La rassegna offre strumenti per comprendere sfide attuali come le migrazioni, le crisi globali e i nuovi bisogni sociali. La provincia di, con oltre 130.000 residenti stranieri che rappresentano circa il 12% della popolazione, è un esempio significativo di convivenza multiculturale.