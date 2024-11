Linkiesta.it - La vittoria di Trump, il buio come la pece, e noi

Leggi tutto su Linkiesta.it

Donaldsarà il nuovo presidente degli Stati Uniti. I conteggi non sono ancora terminati, ma il cosiddetto “blue wall”, il muro di Stati democratici senza i quali Kamala Harris non ha i numeri sudficienti, è clamorosamente crollato, propriosuccesse otto anni fa con Hillary Clinton. Il successo diè nettissimo, avrà anche la maggioranza al Senato. Harris non è riuscita a tenere viva la coalizione che quattro anni fa ha consentito a Joe Biden di consolidare il “blue wall”, di vincere anche in territori conservatori e di fermare. Quattro anni e un tentato colpo di stato dopo, gli americani hanno premiato il campione dell’America illiberale e razzista, misogina e autoritaria, preoccupati dall’inflazione post Covid (causata anche da), insomma dal rincaro dei prezzi più che dall’economia che invece vola e ha azzerato la disoccupazione.