Quifinanza.it - La nuova pillola anti obesità di Viking costa troppo per essere prodotta in massa

Leggi tutto su Quifinanza.it

L’azienda farmaceuticaè recentemente diventata una delle azioni più instabili di Wall Street a causa dell’annuncio di un nuovo farmaco sperimentale contro l’. Si tratta di unaa assunzione orale nata sulla scia dell’Ozempic, che dovrebbe superare uno dei principali difetti dell’attuale trattamento contro l’eccesso digrassa: il fatto che debbaassunto via iniezione. Quando laè stata annunciata dacome efficace dopo uno studio pur limitato, il valore dell’azienda è aumentato improvvisamente. Nei giorni successivi però diversi analisti hanno mostrato che, al momento, la società non avrebbe le capacità produttive per sostenere i costi di una produzione didel farmaco. LadiAlla ObesityWeek, convention per la cura e la prevenzione dell’conclusasi domenica 3 novembre, l’azienda farmaceuticaTherapeutics ha presentato i risultati di uno studio su unaper la perdita di peso, la VK2735.