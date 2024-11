Gamberorosso.it - La caffetteria Pan a Milano si trasforma in bistrot (solo a cena) grazie a due cuochi talentuosi

Yoji Tokuyoshi e Alice Yamada, soci della celebre Katsusanderia, da dicembre ospiteranno nella loro bakery Pan Francesco Capuzzo Dolcetta e Guglielmo Chiarapini, dueartefici del progetto FEG Kitchen che rimarrà in standby per qualche mese. Pan di sera diventa Ortolan «Abbiamo l’occasione e l’immenso piacere di prendere le redini delle sere di Pan», scrivono i FEG in un post nella loro pagina Instagram. «Per diversi mesi, almeno fino all’estate prossima, avremo dimora fissa, saremo aperti per lacon Ortolan». Il nome, spiegano, si riferisce al piccolo uccellino di campagna «finito spesso sulle raffinate tavole francesi di un’altra epoca, in un piatto che prende proprio il suo nome. Era una preparazione esclusiva e squisita che radunava i più golosi gourmet in cene private, in cui, per rispetto dell’animale, ci si copriva il capo con un tovagliolo bianco candido prima di avventarsi sul piccolo uccellino mangiandone tutte le parti.