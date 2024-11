Ilnapolista.it - Insigne: «Se Conte mi dovesse chiamare, mi faccio già a trovare a Castel Volturno»

Leggi tutto su Ilnapolista.it

Lorenzo, ex giocatore e capitano del Napoli, è intervenuto quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli. «Domenica mi aspetto una grande partita, l’Inter ha un impegno importante in Champions contro l’Arsenal oggi, però non dimentichiamo che sono una grande squadra.saprà come prepararla. Ho un sogno nel cuore che il Napoli possa rivincere lo scudetto, posso solo sperare che possa succedere quello che abbiamo vissuto due anni fa. Inzaghi è un grandissimo allenatore, l’Inter ha un grande direttore che sa scegliere i giocatori giusti. Leggi:potrebbe tornare in Serie A, ma mai al Napoli, “hanno cambiato le chiavi di casa e la serratura” Al Toronto sto benissimo, ora il campionato è finito e mi trovo in vacanza a Napoli. In Canada non si vive lo sport con pressione, il calcio non è seguitissimo, più caldo il pubblico che ama il basket e l’hockey.