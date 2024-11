Ilgiorno.it - Incendio a Rozzano: Sport Village dato alle fiamme, caccia a tre persone

(Milano) – Undi vaste dimensioni è divampato martedì ieri sera dopo le 23 al centroivodi viale Campania a. Lehanno divorato la tensostruttura e i bar.dolosoin via Campania. Per Pincioni - Cangemi Foto MDF Sul posto sono intervenuti alcuni mezzi dei vigili del fuoco, che hanno domato le, e i carabinieri per le indagini del caso. Un rogo doloso a quanto emerso dai primi accertamenti. Le telecamere del circuito di videosorveglianza comunale hanno "catturato" treintente a versare liquidi (infiammabili, verosimilmente benzina) lungo il perimetro della tensostruttura e nei pressi del chiosco del bar. Smart a fuoco, c’è la pista dolosa. Indagine sulle 23 auto di Enjoy inin un parcheggio di Milanofiori I danni sono ingenti e il centroivo, gestito da una associazione rozzanese, resterà chiuso per inagibilità.