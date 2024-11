Ilfattoquotidiano.it - Gennaro Sangiuliano torna in video per commentare le elezioni Usa: “Direttore, giornalista e grande esperto di Stati Uniti”

Era apparso al “Tg1” lo scorso 4 settembre per affrontare per la prima volta l’ormai noto “caso Boccia“, lo speciale realizzato dalGianmarco Chiocci era stato trasmesso, tra le polemiche, subito dopo il notiziario delle 20. Intervista che aveva segnato il suo futuro politico, arrivando giorni dopo alle dimissioni. “Ora voglio solo sparire, pensare alla mia famiglia, essere dimenticato”, aveva affermato l’ex ministro dopo un consulto con il suo legale. Assenza mediatica confermata nelle settimane successive, con numerosi no a interviste e ospitate televisive. Due mesi dopo peròto al “Tg1”, in qualità di commentatore politico. Apparso a sorpresa alle otto e dodici minuti nello speciale sulleamericane vinte da Donald Trump: “Abbiamo collegato percon noi queste, ex ministro della Cultura.