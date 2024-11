Ilfattoquotidiano.it - Donald Trump presidente Usa, ora il tycoon può mettere le mani sulla Giustizia e influenzare metà dei suoi processi

eletto e imputato. Il 26 novembre è atteso in tribunale, a Manhattan, dove dovrà ascoltare un giudice determinare la sua condanna per il “caso Stormy Daniels”. Intanto, già passato alla storia come primo exa essere condannato per reati gravi, ha rivinto le elezioni. Iavvocati sono pronti a combattere nei quattro principaliche lo vedono protagonista. E grazie alla possibilità di nominare il nuovo capo del Dipartimento diThepotrà influire su alcuni di questi. I prodromi della battaglia che verrà erano chiari già prima dell’election day. Il 24 ottobreha affermato che se fosse tornato alla Casa Bianca avrebbe licenziato Jack Smith, il procuratore speciale che ha mosso due delle accuse più gravi: aver organizzato un complotto per ribaltare la sua sconfitta alle elezioni del 2020 e aver conservato illegalmente materiale classificato dopo aver lasciato l’incarico.