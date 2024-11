Sport.quotidiano.net - Calcio, In Prima Categoria il serricciolo di borghetti centra la prima affermazione stagionale contro il romagnano. "Siamo stati bravi a soffrire i primi 25 minuti. Poi alla lunga siamo usciti fuori»

Leggi tutto su Sport.quotidiano.net

"Oggi è stata una partita scorbutica". Con queste prime parole misterprova a raccontare lavittoriadeli cugini del. Un risultato arrivato dopo 8 giornate e che porterà sicuramente il buonumore in un gruppo finora parecchio demoralizzato dmancanza di successi. "Non è facile giocareuna squadra così – continua il tecnico dei gialloblù – perché sono ben organizzati e questo è merito sicuramente del loro mister. Poi corrono tantissimo e non mollano mai. Noi, considerate le defezioni, a rimanere in partita, soffrendo per 25e andando sotto con un cross sbagliato che ha ingannato il nostro portiere. Abbiamo avuto la fortuna di rientrare in partita con un autogol e da lì abbiamo preso più coraggio e, abbiamo preso più campo eandati in vantaggio grazie ad undi rigore decretato per l’atterramento di un nostro uomo.