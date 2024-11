Oasport.it - Volley femminile, Chieri inizia l’avventura europea in Spagna: contro il Sant Cugat per ipotecare gli ottavi!

inin Challenge Cup della Reale Mutua Fenerache questo trofeo lo ha già alzato due anni fa, prima di trionfare nella passata stagione nella Cev Cup. Le piemontesi vogliono confermare la loro “vocazione” internazionale e puntano al tris di vittorie in Europa e il primo ostacolo, nei sedicesimi di finale, si chiamaCougat, formazione che gioca le sue sfide casalinghe al Palasport di Valldoreix, nella provincia di Barcellona dove in questo momento a tutto si sta pensando tranne che al, viste le inondazioni che hanno colpito la zona nei giorni scorsi. La partita, comunque, al momento è confermata domani, mercoledì 6 novembre, alle 20.00. La squadra di Giulio Cesare Bregoli finora ha disputato una buona prima parte di stagione, anche se piuttosto altalenante, inanellando prove di grande spessore, come il successo all’esordio in campionatoNovara (che dopo quella sconfitta al tie break ha sempre vinto) o quello al tie break con Firenze, inframmezzate da qualche prestazione al di sotto degli standard come la sconfitta casalinga di Busto Arsizio mercoledì scorso e la vittoria soffertissima a Talmassons di domenica.