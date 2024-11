Sport.quotidiano.net - Vis Pesaro, il jolly dopo l’impresa con il Pescara. Paganini suona il suo spartito:: "Giocare sempre come fosse l’ultima»

Potremmo definirlo un musicista in grado di leggere diversi spartiti, anche se uno, quello di centrale, gli viene particolarmente bene e giova altrettanto alla squadra., esterno prestato alla regia con una lunga carriera alle spalle tra serie A e B, è uno dei giocatori determinanti della formazione di Stellone, tecnico che lo ha voluto fortementeaverlo avuto in ciociaria ai tempi d’oro della scalata nella massima serie: "Sono punti importantissimi per noi – dice il giocatore tuttofare in merito alla vittoria sul– per il nostro tragitto e per l’obiettivo che abbiamo". Tre punti che acquisiscono ancora più valore se si pensa, sottolinea, "che abbiamo affrontato una squadra fortissima, che ci ha messo in difficoltà in diversi frangenti della partita pur giocando con un uomo in meno.