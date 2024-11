Ilrestodelcarlino.it - Occupano abusivamente una casa Acer, trovato anche un chilo di droga: due denunce

Bologna, 5 novembre 2024 – Hanno occupatoun alloggioe nellaè statoundi. Sono state denunciate due persone,una ragazza di 26 anni e un uomo di 61 anni. Nei giorni scorsi, infatti, erano arrivate numerose segnalazioni alla polizia locale relative ad un immobile di proprietàin via Scipione dal Ferro per una occupazione abusiva. Così, la settimana scorsa, alcune pattuglie del reparto sicurezza urbana si sono presentate sul posto e hanno notato che la porta di accesso non era forzata. Una volta all’interno, gli agenti hanno sorpreso due persone intente a nascondersi in compagnia di un cane. Sono scattati subito gli accertamenti: la giovane donna di ventisei anni è risultata senza precedenti penali a suo carico, mentre l’uomo di sessantuno anni vantava già reati contro il patrimonio.