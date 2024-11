Sport.quotidiano.net - Maran rinsalda la panchina. Il Brescia torna a ruggire

Tre punti al Ferraris e un’ottima prestazione: le Rondinelle sonote in zona playoff. Ma, sorretto dalla sua esperienza, preferisce guardare avanti e mantenere i piedi per terra. Sabato, infatti, la formazione biancazzurra dovrà dare una riprova importante, al Rigamonti, contro il Cosenza: "Sì, sto già pensando alla prossima partita. Sarà tosta, bisognerà essere lucidi in ogni fase". Il successo di Genova, comunque, ha allontanato le voci che davano la suain bilico. "Non ho mai pensato a quello che si diceva su di me – confida– Un allenatore non deve seguire certe cose, sono contento per tutto l’ambiente. In casa della Sampdoria abbiamo avuto il coraggio di giocare di più la palla dopo l’intervallo. I ragazzi hanno tenuto il campo con grande applicazione e personalità, rimanendo sempre squadra.