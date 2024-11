Uominiedonnenews.it - Inganno, Anticipazioni: La Vita Di Guzide Viene Sconvolta!

Leggi tutto su Uominiedonnenews.it

scopre tanti segreti nella sua famiglia, che riguardano Tarik ed anche i suoi figli. La donna deve affrontare unacompletamente differente!è la nuova soap opera turca di Mediaset che vede come protagonista l’amata attrice Vahide Percin. Già nota per aver interpretato Hunkar in Terra Amara, in questa soap veste i panni del giudice. Già dalle prime puntate, ladella protagonista, soprattutto quella familiare. A quel puntodeve impegnarsi fin da subito per ricostruire la sua realtà .: emergono i segreti della famiglia diYenersoy è un rispettato giudice della corte familiare. Al centro bella suaci sono i valori della giustizia e dell’onestà , valori che ha cercato di tramandare anche ai suoi figli.