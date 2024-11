Ilnapolista.it - I tifosi del Corinthians lanciano una testa di maiale in campo nel derby con il Palmeiras (VIDEO)

“Mi sono quasi rotto il piede”, ha raccontato Yuri Alberto dopo aver calciato di collo piede unadi un, vera. “Pensavo fosse qualcos’altro, un cuscino, ma era unadi, mi sono quasi fatto male”. Ladiè stata lanciata suldi uno deipiù importanti del calcio mondiale, quello tra, massimo campionato brasiliano. L’hanno lanciata contro Raphael Veiga delmentre stava battendo un calcio d’angolo, poi Alberto dell’ha calciata via. During avs.game, a pig’s head was thrown onto the field. pic.twitter.com/ofbvttz8IW — CentreGoals. (@centregoals) November 5, 2024 In un primo momento sono state arrestate due persone ma poi sono state rilasciate per mancanza di prove. Indagini in corso anche per capire come lasia stata introdotto di nascosto nella Neo Quimica Arena del