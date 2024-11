Linkiesta.it - I gruppi pro Trump si stanno già organizzando su Telegram per contestare l’esito del voto

I sostenitori dell’ex presidente americano Donaldsigiàsuperdelle elezioni presidenziali nelle aree in cui vinceranno i democratici. Secondo un’analisi del New York Times, nei giorni scorsi in oltre cinquantacon più di cinquecentomila membri sono stati inviati messaggi per reclutare persone a livello locale pronte alle contestazioni, pubblicando immagini di uomini armati. Altri, invece, hanno diffuso teorie cospirative secondo cui qualsiasi risultato che non sia una vittoria disarebbe un errore degno di rivolta. «Si avvicina rapidamente il giorno in cui non sarà più possibile restare seduti», si legge in un post dell’Ohio dei Proud Boys, l’organizzazione di estrema destra che è stata determinante nell’attacco del 6 gennaio a Capitol Hill.