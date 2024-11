Lettera43.it - Elezioni Usa 2024, Donald Trump: «Non voglio nessun tipo di violenza»

Dopo aver votato al seggio di West Palm Beach con la moglie Melania,ha dichiarato di essere pronto a riconoscere la sconfitta elettorale, ma solo se il processo sarà «giusto». L’ex presidente ha aggiunto: «Per ora sembra che lo sia», sottolineando anche di non voler «alcundi» in caso di vittoria di Kamala Harris. Nonostante la cautela, il tycoon si è mostrato fiducioso sulla corsa alla Casa Bianca: «Penso che avremo una grande vittoria. Abbiamo un significativo vantaggio». Intanto, il New York Times ha rivelato che Elon Musk, strenuo sostenitore di Trunp, trascorrerà la notte elettorale come ospite del candidato repubblicano a Mar-a-Lago. Articolo completo:Usa: «Nondi» dal blog Lettera43