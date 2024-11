Oasport.it - Basket: colpo Trento contro Badalona, rimonta vincente nel finale in EuroCup

Vittoria di enorme importanza per la Dolomiti Energianel settimo turno di2024-2025. La squadra allenata da Paolo Galbiati, dopo aver travolto Milano in campionato, stavoltaproprio alla fine sulla Joventute vince per 87-85, ringraziando soprattutto Anthony Lamb e i suoi 22 punti. Bene però anche Jordan Ford (14), Eigirdas Zukauskas (12) e un Andrea Pecchia (11) fondamentale in tutti i momenti importanti. Vana la doppia doppia di Ante Tomic (17 e 13 rimbalzi) per gli ospiti. Il girone A vede ora i bianconeri quasi sulla linea della zona che vale la qualificazione. Primo quarto che parte malissimo per la Dolomiti Energia, soprattutto in virtù del fatto che, semplicemente, non sbaglia nulla. Sono Tomic, Kraag e Hanga gli uomini che più di tutti sono determinanti nel 2-11, poi 4-15 e ancora 6-20 (con Dotson che si aggiunge) che si materializza in questa fase, con i bianconeri che non riescono a fare molto neppure quando ricomincia a girare l’attacco.