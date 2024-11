Inter-news.it - Arteta: «Odegaard a disposizione, un altro no! Inter, complimenti a Inzaghi»

È da poco terminata la conferenza stampa di Mikel– accompagnato da Bukayo Saka – alla vigilia di-Arsenal di domani. Di seguito le sue dichiarazioni più importanti, con la conferma di un big che non sarà aSITUAZIONE INFORTUNATI – Uno dei temi principali della conferenza di Mikelalla vigilia di-Arsenal è sicuramente quello degli infortunati. Con il ritorno di Martinda una parte, ma l’indisponibilità di Declan Rice dall’altra. Queste le parole del tecnico: «È bello avere. È prematuro farlo giocare, ma voleva far parte della squadra. Domani decideremo se impiegarlo o meno. Declan si è infortunato contro il Newcastle, in questi ultimi giorni non si è sentito bene e decideremo poi da giovedì se sarà aper la partita del weekend.