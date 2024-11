Alluvioni in Spagna a Valencia i dispersi sono 89 Il silenzio di Real Madrid e Milan in ricordo delle vittime – Il video

Leggi tutto su Open.online

Un minuto dimolto emozionante ha preceduto la partita di Champions League tra. Una partita che l’allenatore dei Blancos Carlo Ancelotti avrebbe preferito non disputare dopo leche hanno devastato la, le squadre hanno reso omaggio alle. Stringendosi in un abbraccio mentre dagli spalti si srotolava la bandiera della regione die mentre al Santiago Bernabeu risuonava l’inno della comunitàna.222 ledei nubifragi della scorsa settimana, mentre polizia Nazionale e Guardia Civil, in collaborazione con i medici legali, hanno riferito di 89 casi di persone scomparse nella provincia di. I datiforniti dal Centro Integrazione Dati (Cid) e riguardano solo le denunce in cui i parenti hanno fornito informazioni e campioni biologici che consentano la successiva identificazione.