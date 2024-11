Ilgiorno.it - A piedi verso la scuola. Mamma e figlia investite

Stavano andando aquando sono state colpite da una macchina ritrovandosi entrambe all’ospedale di Desio per le cure del caso. È la disavventura, per la precisione l’incidente stradale di cui sono state vittime ieri mattina unae la. Teatro dell’incidente via Bellavita nei pressi di via Volta in una zona dove i residenti hanno chiesto in diverse occasioni di mettere in sicurezza l’attraversamento pedonale. Ma cosa è successo? Poco dopo le 8 una Ford Fiesta, guidata da un 47enne di Saronno ha colpito una 53enne che camminava con una bambina di 10 anni. Il conducente della vettura ed alcuni pedoni ed automobilisti di passaggio si sono subito fermati per aiutare la donna e la piccola finite a terra. Sul posto sono accorse l’automedica e l’ambulanza del Sos di Uboldo.