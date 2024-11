Impresaitaliana.net - Vigili del Fuoco, Federdistat Cisal: “Soddisfatti per accordo distaccamento Mostra d’Oltremare”

Antonio Barone, segretario generale: “rappresenta vittoria per la sicurezza di cittadini edel” Roma. «Comeabbiamo sempre mantenuto alta l’attenzione su questa grave stortura organizzativa denunciando ripetutamente le criticità derivanti dall’impossibilità di utilizzare un presidio fondamentale per la sicurezza dei cittadini napoletani. Il nostro impegno costante nel tenere accesi i riflettori sulla questione ha contribuito a questo risultato tanto atteso». Così Antonio Barone, segretario generale dellache esprime soddisfazione per la firma dell’sul nuovodeidelpresso lafirmato il 31 ottobre scorso. Il Dipartimento deidelstanzierà le risorse necessarie per realizzare una struttura moderne ed efficiente oltre che conforme agli standard di sicurezza sismica ed efficienza energetica.