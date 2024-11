Mistermovie.it - Mister Movie | Venom 3 è il trampolino di lancio perfetto per Andrew Garfield per tornare nello Spider-Verse di Sony

Leggi tutto su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia. L’universo di-Man è in continua espansione, specialmente con il successo del franchise, e dopo l’apparizione di tre versioni di-Man in-Man: No Way Home, i fan desiderano vedere di nuovonei panni del loro amato Peter Parker. Lasembra aver tracciato un percorso per rendere possibile questo ritorno, specialmente con il recente: The Last Dance. Conclusasi l’era di Tom Hardy nei panni di Eddie Brock, il film lascia spazio a nuove avventure con simbionti, e un possibile incontro trae lo-Man dipotrebbe finalmente avverarsi. Gli Indizi lasciati da: The Last Dance Nel finale di: The Last Dance, vediamo una svolta intrigante: Eddie Brock si trasferisce da San Francisco a New York City, la patria di-Man.