La mamma di Santo Romano ucciso a 19 anni chiede giustizia | Mio figlio è morto da eroe

A San Sebastiano al Vesuvio, migliaia di persone si sono radunate per ricordare, il 19ennecon un colpo di pistola al petto da un ragazzo più piccolo di lui con un folle gesto privo di senso. In piazza c’era anche la madre di, distrutta dal dolore, ma ferma nella sua richiesta di. “Se io uccido consapevolmente devo pagare. Fino all’ultimo dei miei giorni”, ha detto la donna dopo essersi spostata all’interno del Municipio, mentre all’esterno la folla invocava il nome di suo, come racconta sua madre, era un ragazzo umile e sempre circondato da amici che oggi si si sono stretti intorno alla famiglia per sostenerla in questo momento drammatico. Nonostante la tragedia, la donna continua a parlare delal presente, segno di un legame che nemmeno la morte può spezzare. “Non so come si fa a vivere senza un