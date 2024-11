Ilrestodelcarlino.it - La Maceratese pareggia e saluta il primo posto

FABRIANO CERRETO 11 FABRIANO CERRETO (4-3-3): Mazzoni; De Sanctis, Marino (30’ st Carnevali), Stortini, Grassi; Trillini (28’ st Isla), Gori, Conti; Marinelli (32’ st Crescentini), Peluso, Proietti Zolla. All. Caporali.(4-3-3): Gagliardini; Ciattaglia, Lucero, Mastrippolito, Vanzan; Ruani (47’ st Grillo), Gomis, Bongelli; Cirulli (15’ st Vrioni), Cognigni, Nasic. All. Possanzini. Arbitro: El Mouhsini di Pesaro Reti: 2’ pt Ciattaglia (aut.), 18’ st Cognigni FABRIANO Il Fabriano Cerreto impone il pari all’ormai ex capolista, che viene salvata dal solito Cognigni strappando il secondo pareggio di fila. Dopo 2’ i cartai vanno in vantaggio grazie a un’autorete di Ciattaglia. Lasi tuffa in avanti, ma Mazzoni stoppa i tentativi di Ruani e Cognigni.