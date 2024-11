Secoloditalia.it - La dura vita di Andrea Crisanti, da virostar a senatore Pd: “In Aula capisco il 30% delle leggi. Mi annoio”

Leggi tutto su Secoloditalia.it

Dimenticate le “lezioni” che il professoroffriva agli italiani ai tempi del Covid, quando assurse al ruolo di. Nel salto dalla cattedra mediatica, e prima ancora universitaria, ai banchi di Palazzo Madama, ilPdsembra essersi trasformato in uno di quegli alunni sonnacchiosi che indivagano con la mente, per salvarsi dalla noia che li attanaglia quando nonno di cosa si parla. Ad ammetterlo è stato lui stesso, in un’intervista al Fatto quotidiano nella quale ha spiegato che “inil 30%che voto. Il resto è totalmente inaccessibile alla mente oppure è noia”. La confessione di: “Inil 30%che voto” “Miil giusto, il necessario.