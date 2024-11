Quotidiano.net - Influenza in Italia, le segnalazioni al ministero della Salute. “In Sardegna un caso ad oggi non riconoscibile”

Roma, 4 novembre 2024 - Nella rete di sorveglianza dell’2024-2025 RespirVirNet, attiva da un mese, adci sono 4 casi ufficiali. Lo spiega a Quotidiano.net Maria Rosaria Campitiello, capo dipartimento Prevenzione del. Che chiarisce: “In questo momento non c’è ufficialità di infezioni da H3N2 (cosiddetta australiana, ndr). Ci sono invece 3 casi di H1N1 e un, in, che al momento non è. Ma non è detto che si tratti di una variante sconosciuta, potrebbe trattarsi più banalmente di un errore di tipizzazione”. A questo link tutte le info sulla rete RespirVirNet In questo sistema di sorveglianza integrata che monitora le varianti, chiarisce ancora la dirigente del, vengono comunicati i dati da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e ospedali.