In arrivo l’influenza australiana | Sempre più cattiva e pericolosa Quali sono i sintomi?

Leggi tutto su Dayitalianews.com

L’epidemiologo Pier Luigi Lopalco ha rilasciato un’intervista ad Adnkronos parlando del virus delstagionale ormai alle porte, la cosiddetta. L’esperto ha rivelato che il virus èstato “cattivo” ma, più lo si studia e più emergono dettagli piuttosto preoccupanti sulla sua pericolosità e aggressività, dal momento che può colpire anche il cervello. Le caratteristiche del virus del: “Nessuna mutazione, ma” Lopalco ha spiegato che non c’è una vera e propria mutazione del virus, che in pratica èlo stesso. Negli ultimi tempi però gli studiosi stanno imparando a conoscerlomeglio, grazie proprio alla ricercapiù approfondita. È stato scoperto, ad esempio, che il virus può provocare dei danni di tipo neurologico e quindi è piuttosto pericoloso per il sistema nervoso centrale.