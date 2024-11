Iltempo.it - In Spagna si cerca nel fango ma a Valencia torna la paura: "Temporali forti"

Leggi tutto su Iltempo.it

Inla zona più colpita dalla tempesta Dana inizia la giornata con l'allarme dell'Agenzia meteorologica statale per "". A partire dalle 9, infatti, è in vigore l'allerta arancione sul litorale nord die sulla costa sud. Lo riferisce il quotidiano spagnolo «El Pais». Questa mattina isi sono concentrati a Murcia, ma per tutto il giorno l'allerta arancione è attiva anche per la costa di Castellon e Tarragona. Sul resto della costa di Levante, da Ampurdan al Levante di Almeria, sono presenti allerte gialle. Intanto, la Generalitatna ha pubblicato l'ordinanza che limita la circolazione e l'accesso pedonale delle persone in dodici Comuni colpiti poiché l'allarme potrebbe complicare la situazione e facilitare i lavori di emergenza.