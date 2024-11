Gaeta.it - Esselunga cambia orari: da novembre la chiusura dei supermercati anticipata di un’ora a Milano

Facebook WhatsApp Twitter Da lunedì 4, idella catenaadotteranno un nuovoo di. Questa modifica riguarderà dieci punti vendita, che chiuderanno le porte alle 21:00,prima rispetto agli attuali. L’unica eccezione sarà il negozio all’interno del centro commerciale Merlata Bloom, che continuerà a chiudere alle 22:00. Questomento si presenta come un tentativo dell’azienda di migliorare la sicurezza per dipendenti e clienti. Modifiche aglidi apertura deiAttualmente, iinteressati erano aperti dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 22.00 e la domenica dalle 8.00 alle 20.00. Con l’adeguamento che entrerà in vigore, i clienti potranno effettuare la spesa solo fino alle 21.