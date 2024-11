Ilrestodelcarlino.it - A rischio un settore trainante: "Ci rimetteranno anche i turisti"

In questi anni febbrili di contatti fra istituzioni, politici e imprenditori balneari, una delle persone che ha seguito più da vicino la direttiva Bolkestein è Simone Battistoni, storico presidente della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico, vicepresidente nazionale di Sib Confcommercio. Battistoni, quale notizie giungono da Roma? "Di ufficiale ancora nulla, ma quelle ufficiose sono pessime". Perché? "Sono cento gli emendamenti presentati dalle forze politiche e sono stati tutti respinti, ad eccezione di quello a tutela dei circoli velici e dei circoli sportivi". Cosa chiedevano i partiti? "Al centro c’è la equa remunerazione dei beni materiali e immateriali, in sostanza il riconoscimento del valore delle strutture e dell’avvio dell’attività". Voi cosa avete fatto? "Abbiamo scritto al Governo e alla premier Meloni, ma sinora non abbiamo avuto risposte".