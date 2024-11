Oasport.it - Zverev sorpassa Alcaraz nel ranking ATP! Cosa cambia per Sinner tra ATP Finals… e Australian Open

Leggi tutto su Oasport.it

Alexandersarà il nuovo numero 2 del mondo a partire da lunedì 4 novembre. Il tennista tedesco ha infatti sconfitto il danese Holger Rune in due nella semifinale del Masters 1000 di Parigi-Bercy ed è riuscito a salire di un gradino nelATP. Il fuoriclasse teutonico si è imposto con il punteggio di 6-3, 7-6(4) e si è così issato a quota 7.365 punti nella graduatoria internazionale, scavalcando lo spagnolo Carlos, che resta fermo a 7.210 dopo l’eliminazione subita agli ottavi di finale sul cemento della capitale francese per mano del padrone di casa Ugo Humbert. Alexanderpotrebbe ulteriormente rimpinguare il proprio bottino se dovesse alzare al cielo il trofeo in terra transalpina: se dovesse battere il già citato Humbert o il russo Karen Khachanov volerebbe a quota 7.715 punti.