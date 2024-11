Spazionapoli.it - Lukaku e Kvara, nuovo duo del gol: il segreto che unisce i due attaccanti

Leggi tutto su Spazionapoli.it

trovano sempre più sintonia in campo e fuori: scopri ilchei dueche trascinano il Napoli Un inizio di stagione da incorniciare, nonostante mille voci fuori dal campo: 5 gol e 2 assist pertskhelia, 4 gol e 5 assist per. Hanno contribuito a 16 gol segnati dal Napoli dei 23 realizzati tra campionato e Coppa Italia. La coppia gol azzurra fa parlare di sé. Nonostante una resa così impattante in termini di bonus, non sono mancati i dibattiti sulla vicenda rinnovo del georgiano e quella legata alle condizioni del belga. Antonio Conte è consapevole che Big Rom non sia ancora in forma smagliante, ma per i suoi numeri non sembra. La rete a San Siro contro il Milan di martedì scorso potrebbe averlo anche caricato ulteriormente e con l’Atalanta sarà a caccia di continuità.