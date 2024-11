Ilgiorno.it - La contrada San Magno è pronta. Via alle celebrazioni del patrono

Leggi tutto su Ilgiorno.it

(Ilgiorno.it - sabato 2 novembre 2024) Prima due giornate di mercatino, ieri e domani, poi le manifestazioni ufficiali che coincideranno martedì con la festività del Santocittadino, San: i primi giorni di novembre sono tradizionalmente dedicati per laSanorganizzate per rinnovare il secolare omaggio che larivolge al Vescovo. Le manifestazioni hanno preso il via ieri con il Mercato del Vescovo - che verrà ripetuto anche domani in via XXV Aprile - la mostra-mercato di prodotti tipici e di artigianato selezionato. Martedì, dopo la visita in mattinatacase di riposo della città da parte della reggenza, l’appuntamento18 in Basilica per la celebrazione liturgica che comprende la cerimonia d’investitura della reggenza e la consegna del 48° Premio San