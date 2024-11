‘Arancione’ Fabrizio Colica | Il teatro e l’autenticità dell’incontro

Leggi tutto su Funweek.it

Sarà in scena dal 2 al 10 novembre al NuovoOrione di Roma lo spettacolo teatrale Arancione di. Una commedia in cui l’arancione è tutto tranne un colore: è il mix tra il giallo di chi siamo e il rosso di chi gli altri vorrebbero che fossimo, un miscuglio di toni di cui non possiamo fare a meno. È una commedia ambientata a ora di cena, ma senza una cena vera e propria. «L’idea – ci racconta– nasce dalla voglia di prendermi i miei tempi per raccontare una storia un po’ più lunga, che superasse il minuto e mezzo su cui ormai siamo tarati sul web. Il web mi diverte e io e mio fratello ci auguriamo di farlo per il resto della vita, ma l’unico limite che trovo è quello delle tempistiche. Ci stiamo riducendo sempre più a contenuti limitati e la conseguenza di questo è il calo vertiginoso dell’attenzione dell’utente, la mia in primis.