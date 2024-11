Lanazione.it - A scuola d’impresa con Cna Piana. Cercasi artigiani tra 1500 studenti

(Lanazione.it - sabato 2 novembre 2024) di Sandra Nistrigiovani qualificati e disposti a mettersi in gioco nel mondo dell’artigianato. Un annuncio del genere rischia oggi di essere poco gettonato vista la difficoltà, da parte delle imprese, di reperire personale da indirizzare al lavoro manuale. Basti pensare che Futurarti, una recente indagine promossa da Cna, con Simurg Ricerche, per conoscere i fabbisogni di personale delle imprese artigiane e delle piccole e medie imprese e le necessità dei giovani, ha stabilito che nell’area della Metrocittà di Firenze l’85,7% delle piccole e medie imprese del territorio ha riscontrato o prevede di riscontrare difficoltà nel trovare personale qualificato nei prossimi 12 mesi, più per mancanza di candidati (71,1% dei casi) che per la loro preparazione inadeguata.