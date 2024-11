Wta Merida 2024 | Stefanini cede a Sorribes Tormo dopo tre ore e mezza

Leggi tutto su Sportface.it

☑️Scopri di più su questa notizia 📰Sportface.it: Lucreziaesce di scena al secondo turno del Wta 250 di, e lo fa al termine di una partita a dir poco pirotecnica contro Sara. La spagnola, infatti, si è imposta in tre set con il risultato di 6-4 1-6 6-4ben tre ore edi match. Nonostante i buoni numeri al servizio in termini di percentuali di prime in campo, infatti, entrambe le tenniste hanno faticato a tenere i turni in battuta, tanto che l’incontro si è aperto con cinque turni di continui break e contro break.ha poi allungato sul 5-2 trovando il doppio vantaggio nel settimo gioco;ha quindi recuperato un break nell’ottavo, ma nel decimo, nonostante quattro palle break, l’iberica ha chiuso al terzo set point.