WhatsApp, occhio alla "truffa del Sudafrica": cosa fare se vedi il prefisso +27 - WhatsApp, occhio alla "truffa del Sudafrica": se qualcuno ti contatta con il prefisso +27 devi fare particolare attenzione. Negli ultimi tempi, gli utenti di WhatsApp sono stati bersaglio di una nuova frode nota come la "truffa del Sudafrica", caratterizzata dall'uso del prefisso internazionale +27 (0027). Questo schema fraudolento ha già fatto numerose vittime durante l'estate e, stando a recenti segnalazioni, sembra essere nuovamente in circolazione. vediamo insieme come funziona questa truffa e quali misure adottare per proteggersi. occhio al prefisso del Sudafrica (+27) su WhatsApp: è una truffa che sta circolando con insistenza – notizie.comIl meccanismo alla base della truffa è simile a quello di altre frodi già note che sfruttano la popolare app di messaggistica Meta.

WhatsApp, occhio alla “truffa del Sudafrica”: cosa fare se vedi il prefisso +27

WhatsApp, occhio alla "truffa del Sudafrica": se qualcuno ti contatta con il prefisso +27 devi fare particolare attenzione.

